Минобр Челябинской области пояснил правила проведения утренников в детсадах

Большинство праздников будут закрытыми из‑за ковидных ограничений

С этой недели в Челябинской области действует допуск на зрелищные мероприятия по QR-кодам. Но на детские праздники в детсадах это правило распространяться не будет. Допуск родителей на каждый утренник регулируется руководством детсада, рассказали ИА «Первое областное» в пресс-службе Минобра Челябинской области.

«Каких-то новых, особенных указаний по стороны Роспотребнадзора по поводу детских праздников не поступало. Поэтому правила проведения утренников устанавливает руководство детского сада», — говорит пресс-секретарь Минобра Светлана Платонова.

Сами заведующие детсадами должны основывать свое решение на эпидситуации в регионе и в дошкольном учреждении. Где-то на праздник пускают по одному взрослому представителю от семьи, а где-то — только фотографа или видеооператора.

Напомним, осенние и зимние утренники в детсадах в подавляющем большинстве случаев проходят в закрытом помещении. А это значит, что сохраняется риск заноса опасной инфекции в здание детсадов. Из-за этого допуск родителей на детский праздник в любом случае ограничен.

Сейчас в Челябинской области 36 классов и 26 детсадовских групп закрыты на карантин по ковиду.

