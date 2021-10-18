В Челябинской области 36 классов и 26 детсадовских групп закрыты на карантин по ковиду

Еще 232 класса не учатся из-за вспышки ОРВИ

В Челябинской области сохраняется напряженная ситуация по ОРВИ и ковиду. Из-за этого в ряде школ и детских садов вводится карантин. Свежие цифры о закрытии классов и детских групп озвучили в пресс-службе Минобра Челябинской области.

По данным на понедельник, 18 октября, на карантине по ОРВИ находятся 232 класса в 103 школах Челябинской области. Также две сельские школы в Красноармейском и Троицком районах закрыты на карантин по причине распространения острой респираторной инфекции.

«По предписанию Роспотребнадзора из-за контакта с больным коронавирусом в 16 школах Снежинска, Озерска, Южноуральска, Трехгорного, а также Карталинского, Октябрьского и Варненского муниципальных районов не учатся 36 классов», — рассказывает пресс-секретарь областного Минобра Светлана Платонова.

Также на изоляции по ковиду находятся 26 детсадовских групп. Еще три группы в двух детских садах Каслинского района находятся на карантине по ОРВИ.