Опубликована афиша Дня Победы в Челябинске

Торжества начнутся у Вечного огня и завершатся салютом на набережной Миасса

Власти Челябинска опубликовали афишу на День Победы. В ней два десятка камерных и масштабных мероприятий.

Официальные торжества по поводу 77-летия Победы начнутся с траурной церемонии у Вечного огня.

В 11:00 — Торжественное построение войск Челябинского гарнизона на площади Революции — Парад Победы. После парада на площади останется выставка военной техники.

В час дня начнется шествие Бессмертного полка.

Вечером на Театральной площади выступят звезды российской эстрады — Олег Газманов и Александр Маршал.

А в 22:00 на набережной Миасса прогремит праздничный фейерверк.

Полный перечень мероприятий — в красочной афише.





Площадь Революции в Челябинске закроют для прогулок на время. Вечером 3 мая здесь пройдет репетиция Парада Победы.



Напомним также: на площади уже монтируют трибуны для зрителей. Из-за этого ограничен спуск пешеходов с колясками и на колясках в подземный переход со стороны Музея искусств.

