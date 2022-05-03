Власти Челябинска опубликовали афишу на День Победы. В ней два десятка камерных и масштабных мероприятий.
Официальные торжества по поводу 77-летия Победы начнутся с траурной церемонии у Вечного огня.
В 11:00 — Торжественное построение войск Челябинского гарнизона на площади Революции — Парад Победы. После парада на площади останется выставка военной техники.
В час дня начнется шествие Бессмертного полка.
Вечером на Театральной площади выступят звезды российской эстрады — Олег Газманов и Александр Маршал.
А в 22:00 на набережной Миасса прогремит праздничный фейерверк.
Полный перечень мероприятий — в красочной афише.
Площадь Революции в Челябинске закроют для прогулок на время. Вечером 3 мая здесь пройдет репетиция Парада Победы.
Напомним также: на площади уже монтируют трибуны для зрителей. Из-за этого ограничен спуск пешеходов с колясками и на колясках в подземный переход со стороны Музея искусств.