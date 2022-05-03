На челябинской площади Революции ограничили доступ в подземный переход

Затруднен спуск со стороны Музея искусств

На площади Революции в Челябинске уже монтируют трибуны для Парада Победы. Из-за этого ограничили спуск колясок в подземный переход со стороны Музея искусств. Об этом во вторник, 3 мая, сообщает городское управление архитектуры.

«Приступили к монтажу мобильной трибуны для зрителей на площади Революции. На время монтажа временно ограничен спуск для колясок в подземном пешеходном переходе на площади Революции со стороны Музея искусств», — говорится в сообщении.

Также 3 мая площадь Революции в Челябинске закроют для прогулок на время — с 17:00 до 19:00 здесь пройдет репетиция Парада Победы.



Напомним, торжественное построение войск начнется в 10.00 на площади Революции 9 мая. Репетиции уже ведутся.



