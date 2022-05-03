Площадь Революции в Челябинске закроют для прогулок на время

Вечером 3 мая здесь пройдет репетиция Парада Победы

В Челябинске, на площади Революции, продолжаются репетиции Парада Победы. Из-за этого вечером 3 мая площадь закроют для прогулок, сообщает пресс-служба мэрии.

«3 мая на площади Революции с 17.00 до 19.00 пройдет репетиция творческих коллективов, которые примут участие в эпилоге торжественного построения. Передвижение пешеходов по площади Революции будет ограничено», — говорят в мэрии.

Ограничения не коснутся транспорта. Проехать мимо площади сегодня вечером можно будет свободно, как в обычные дни.

Напомним также: на площади уже монтируют трибуны для зрителей. Из-за этого ограничен спуск пешеходов с колясками и на колясках в подземный переход со стороны Музея искусств.