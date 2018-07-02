/ Точные голограммы российских драгоценностей покажут челябинцам

Это первое представление ценных экспонатов широкой публике.

Ультрасовременная выставка открывается в Государственном историческом музее. Челябинцам предлагают полюбоваться на «сокровища государства российского», хранящиеся в Алмазном фонде РФ и Гохране Р Ф. Однако сами ордена, серебряные сосуды для питья и колокольчики в южноуральскую столицу не повезут. Их заменят оптоклоны — полноцветные голограммы.

Голограммы изготовлены по методу российского ученого Юрия Николаевича Денисюка. Данная коллекция является единственной в мире, так как основана на разработке российского ученого. Выставка этих уникальных предметов проходит в Челябинске в зале Государственного исторического музея Южного Урала. Это первое ее представление для широкой публики. На выставке представлена информация о самих предметах-сокровищах, а также об уникальном методе, позволяющим получить полноцветные голографические изображения. — сообщили сайту «Первый областной» в Государственном историческом музее Южного Урала.

Выставка открывается сегодня, 2 июля, и будет работать в Большом выставочном зале (1 этаж Восточной башни). Южноуральцы смогут осмотреть экспонаты в любое время до 17 сентября. Стоимость посещения без экскурсии — 120 рублей, с экскурсией — 150 рублей.