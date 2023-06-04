Опрыскивание помидоров в июне повысит урожайность

Также томатам требуется подкормка

Болезни и вредители не тронут ваши томаты, если вы будете проводить летние опрыскивания и подкормки. Это также сформирует крепкие завязи и плоды, повысит выносливость растений.

Опрыскивания необходимы и при тяжелом грунте, который не дает свободно проходить питательным веществам. А еще при закисленной почве. О кислотности почвы можно прочитать здесь.

Опрыскать листья помидоров можно фунгицидами, уничтожающими паразитические грибки и их споры — это «Консенто», «Превикур Энерджи», «Провизор», «Ордан» и подобные.

Если у вас есть ранние томаты, воспользуйтесь биопрепаратами, с которыми достаточно выждать три-четыре дня после обработки, чтобы употреблять овощи. Годится «Фитоспорин-М» — чайной ложки средства достаточно на 10 литров воды. Обрабатывают кусты раз в полторы-две недели.

Опрыскивая томаты, не переусердствуйте с раствором. Требуется равномерное распределение жидкости по растениям, недопустимо, чтобы она капала с кустов. Подготавливайте теплый раствор, горячим или холодным можно вызвать у томатов шок.

Разделаться с белокрылкой и ее личинками получится при помощи инсектицидов, подходит «Биоверт», «Фитоверм» и другие. С паутинным клещом справятся «Актара», «Антиклещ», «Аполло», «Фитоверм».

Важно! Используя препараты, следуйте рекомендациям на упаковке.





Первую подкормку проводят мочевиной — берут 55 г на 10 литров воды. Это полезно для наращивания вегетативной массы, усиления корневой системы, формирования крепких бутонов и вкусных плодов.

При бледных листиках у томатов, разведите в жидкости с мочевиной сульфат магния — 1,5 грамма вещества на литр раствора.

Когда отмечается появление завязей на первом соцветии, кустики подкармливают таким раствором: суперфосфат — 10 граммов, сернокислый калий — 8 граммов, вода — 10 литров.

Если листья томатов скрутились, им нужна медь. Делают такой состав: берут медный купорос 0,1-0,2% в количестве одного-двух граммов на литр воды.

Важно! Обрабатывать томаты лучше по вечерам или в пасмурные дни.

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