Эта подкормка гарантирует растениям бурный цвет

Обрабатывать сад можно до трех раз в месяц

Хотите, чтобы садовые клумбы бурно цвели и радовали пышными листьями? Тогда приготовьте для них эту простую подкормку.

Возьмите: прессованные дрожжи — 10 граммов, сахар — 1 столовую ложку, теплую воду — 1000 мл.

Как сделать: дрожжам дают раствориться в воде до однородности состава, затем добавляют сахар и размешивают. Полученную смесь настаивают около трех-четырех часов, а после разбавляют водой (соотношение 1:5).

Поливать цветник таким раствором можно трижды в месяц. Благодаря фитогормонам и витаминам группы В, входящим в состав дрожжей, у растений стимулируется клеточное деление и запускается активация роста.