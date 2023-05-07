Как определить и отрегулировать кислотность почвы

Правильный ph земли важен для хорошего урожая

Интенсивное земледелие постепенно приводит к закислению почвы, что плохо отражается на посадках, потому периодически следует проверять грунт на уровень ph. При слишком кислой земле растения не усваивают питание, а полезные бактерии и удобрения перестают функционировать.

Способ определения кислотности почвы: возьмите стекло и положите его на темную поверхность, чтобы отчетливо видеть химическую реакцию. Насыпьте на него чайную ложку земли, а сверху налейте немного уксуса 9%. При обильном образовании пены можно быть уверенным, что грунт является щелочным. Когда появляется совсем чуть-чуть пены, грунт относится к нейтральному. Если пена вообще не возникла, вы имеете дело с кислым грунтом.

Уровень ph также легко определяется лакмусовой бумагой, которая есть аптеке.

Чем известковать кислую почву:

• известью — на квадратный метр очень кислой почвы требуется 500 г извести, для среднекислой достаточно 300 г, для слабокислой — 200 г;

• доломитовой мукой — 500 г хватит на квадратный метр грунта;

• мелом — на квадратный метр кислого грунта берут 300-700 г мела;

• древесной золой — потребуется 400-500 г на квадратный метр почвы.

Известковать почву лучше весной или осенью перед ее перекопкой.

Важно! Известкование не проводится совместно с удобрением почвы навозом, такое смешение чревато формированием нерастворимых соединений, не усваиваемых растениями.