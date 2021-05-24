Опрос жителей по выбору мест для благоустройства в Челябинской области завершается 30 мая

Объекты, которые займут верхние строчки рейтинга, приведут в порядок в 2022 году

На этой неделе, 30 мая, в Челябинской области завершается опрос жителей по выбору общественных пространств, которые благоустроят в 2022 году. Работы будут выполнять по национальному проекту «Формирование комфортной городской среды».

«Заканчивается голосование по выбору дизайн-проектов общественных пространств на 2022 год. Призываю жителей города поддержать свои территории более активно», — сообщил на аппаратном совещании замглавы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов.

В голосовании за благоустройство общественных пространств могут принять участие все жители региона старше 14 лет. На выбор предлагаются парки, набережные, скверы, улицы, площади и другие общественные территории.

Проекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в список на следующий год. Проголосовать можно несколькими способами: непосредственно на платформе, авторизовавшись через личный кабинет «Госуслуги» или по номеру телефона, а также с помощью волонтеров, которые ежедневно работают в крупных торговых комплексах и МФЦ в каждом из муниципалитетов.

Кроме того, продолжается работа в рамках инициативного бюджетирования. В мае Алексей Текслер подписал распоряжение, согласно которому муниципалитеты Челябинской области дополнительно получат 400 миллионов рублей на реализацию проектов жителей региона. В этом году на конкурс в рамках реализации программы представили 730 проектов, 308 из которых стали победителями.

«Губернатором подписан дополнительный транш на Челябинск. Завтра в городе пройдет дополнительная конкурсная комиссия. И из резерва дизайн-проекты будут приведены в рейтинговое голосование», — добавил Александр Астахов.

Напомним, что в рамках инициативного бюджетирования жители могли предлагать для реализации проекты по разным направлениям: от благоустройства до проведения культурно-массовых мероприятий.