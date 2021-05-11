За благоустройство парков и скверов проголосовали 300 тысяч южноуральцев

Опрос для жителей Челябинской области на специальном сайте продлится еще три недели — до 30 мая

У жителей Челябинской области есть еще три недели, чтобы выбрать места отдыха, которые в районах благоустроят в 2022 году. Голосование на сайте продлится до 30 мая. 300 тысяч южноуральцев уже сделали выбор, какие общественные территории нужно отремонтировать.

Самые активные граждане живут в Челябинске, за понравившиеся дизайн-проекты проголосовала уже 41 тысяча человек. 27 тысяч магнитогорцев решают, какой сквер преобразится в следующем году, — «Трех поколений», «Спортивный», сквер им. П. И. Чайковского или им. Космонавта П. Р. Поповича. Большинство горожан (11 656 человек) отдали голоса скверу «Трех поколений».

Активно и единодушно голосуют жители Южноуральска. Из 15,5 тысячи голосов 14 отданы общественной территории улицы Спортивной (от улицы Победы до улицы Парковая) и улицы Победы (от улицы Спортивной до улицы Мира).

В Еткульском районе на сегодняшний день лидирует мемориал героев Великой Отечественной войны в селе Коелга. В Копейске практически одинаковое количество голосов набрали пешеходная зона по улице Жданова, прибрежная зона пруда «Вагановка» и сквер, расположенный за ДК им. Бажова. Какая из территорий будет облагорожена в следующем году, покажут оставшиеся дни голосования.

Не возникает споров в Пластовском районе — 73% проголосовавших ждут в следующем году благоустройства сквера по ул. Степана Разина. В Брединском районе мнения жителей разделились, практически одинаковое количество голосов у зоны отдыха на территории Дома культуры п. Маяк и у остановочного комплекса поселка Маяк.

В голосовании за благоустройство общественный пространств могут принять участие все жители региона старше 14 лет. Проекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в список на следующий год. Проголосовать можно несколькими способами: непосредственно на платформе, авторизовавшись через личный кабинет «Госуслуги» или по номеру телефона, а также с помощью волонтеров, которые ежедневно работают в крупных торговых комплексах и МФЦ в каждом из муниципалитетов.

На выбор предлагаются парки, набережные, скверы, улицы, площади и другие общественные территории. Работы по благоустройству будут проходить по национальному проекту «Формирование комфортной городской среды».

