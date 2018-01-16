/ Турки готовы взяться за челябинское метро и конгресс-холл

Инвесторы рассматривают вариант возведения объектов «под ключ».

Накануне в Челябинской области побывали представители турецкой строительной компании SARIDAGLAR. Принимающей стороной выступили Уральский Экономический Союз, Центр развития промышленных инноваций и Агентство инвестиционного развития. Инвесторам презентовали проекты значимых объектов Челябинска, среди которых оказались конгресс-холл к саммитам ШОС и БРИКС, Уральская высокоскоростная магистраль, а также ряд частных предложений.



Компания готова к длительным инвестпроектам от 10 до 20 лет. Турецкой делегации мы показали разницу, которая существует между Екатеринбургом и Челябинском, а также дали понять, что столица Южного Урала в ближайшее время будет активно застраиваться, и нам нужны здания-лидеры. — рассказал сайту «Первый областной» президент Уральского Экономического союза Олег Витковский.

Отметим, что рассматривается возможность участия в строительстве «под ключ». Особый интерес у турецкой делегации вызвали ВСМ и челябинское метро.

