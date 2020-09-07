Онлайн-викторина от ведущего ОТВ теперь стала денежной

Розыгрыш будет проходить в одной из социальных сетей.

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Медиахолдинг ОТВ возобновляет полюбившуюся всем онлайн-викторину. Участие в ней может принять любой желающий. Викторина «Правильный ответ» будет проходить в прямом эфире в инстаграм-аккаунте медиахолдинга. Победитель викторины получит 3000 рублей.

«Каждый понедельник, в 20:00 в прямом эфире нашего инстаграм-аккаунта будет разыгрываться приятная сумма», — рассказывает ведущий викторины Даниил Вычегжанин.

Уже сегодня, 7 сентября 2020 года, в 20:00 стартует первый розыгрыш. Для участия необходимо зайти в прямой эфир, который появится на странице аккаунта, и правильно отвечать на вопросы, которые задает ведущий.