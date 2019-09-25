Звездные хореографы выступили с челябинцами в финале проекта «РавныйРавному. Танцы»

На сцену вышли танцовщики с ограниченными возможностями здоровья.

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Гала-концерт проекта «РавныйРавному. Танцы» состоялся в Челябинске. На сцене драмтеатра собрались профессиональные танцоры, знаменитые хореографы и артисты с ограниченными возможностями здоровья. Участие в шоу для них — вызов себе и возможность доказать, что возможности для творчества и таланта на самом деле безграничны.

У Олега Багабанова детский церебральный паралич, но несмотря на недуг, он участвует сразу в нескольких номерах.

«На шоу „Равный равному“ я пришел полтора года назад, для меня это был новый вызов, новая возможность попробовать себя в том, где я ни разу не участвовал. Стереть границы, стереть стереотипы, показать, что мы все равны. Неважно, какие у тебя ограничения здоровья, если ты хочешь чего-то добиться, если ты мыслишь позитивно, находишь общий язык с коллективом, то все будет круто»,— делится эмоциями с корреспондентом сайта «Первый областной» Олег Багабанов.

Номера для гала-концерта ставили московские хореографы — педагоги телепроекта «ТАНЦЫ». С челябинцами работали Игорь Рудник, Алексей Карпенко, Екатерина Решетникова, Виталий Савченко, Александр Тронов и Александр Могилев. Они также вошли в состав жюри и сами выступали на сцене.

«Я бы не сказал, что это было сложно, было иначе. Легко, просто, позитивно. Всегда хорошее настроение, всегда был контакт. Я не скажу, что я чувствовал какие-то ограничения, в плане творчества, фантазии. Для меня важно, чтобы человек чувствовал себя комфортно, это круто, когда человек может прожить что-то на сцене, не думая о том, какая рука, какая нога»,— рассказал сайту «Первый областной» хореограф проекта «ТАНЦЫ» Александр Могилев.

Профессиональные танцоры отмечают, что уже после нескольких тренировок забывают о том, что у их партнеров есть какие-то ограничения по здоровью. Подготовка к проекту велась несколько месяцев, за это время ребята успели сработаться. На сцене они показали настоящее шоу.

В составе жюри проекта были первая леди Челябинской области Ирина Текслер.

«Мне, как, думаю, и всем зрителям сегодня, гала-концерт принес массу положительных эмоций. Мария Дусмухаметова, руководитель клуба „Наше место“, делает колоссальную работу. Это также труд всех ребят, кто выступал, волонтеров и профессионалов. Но мы, зрители, не видели, что им трудно, мы видели праздник. Те эмоции, которые они нам подарили, бесценны. Глядя на них, ты понимаешь, что мы прожили историю каждого человека, который выступал на сцене», — рассказала сайту «Первый областной» супруга губернатора региона и член жюри конкурса Ирина Текслер.

По итогу гала-концерта выбрали лучший коллектив: кубок проекта получила команда танцовщиков «O.G.C.». Также был отмечен лучший челябинский хореограф, им стала Анастасия Серебренникова, она получила сертификат на 50 тысяч рублей.