ОМВД по Чесменскому району возглавил новый руководитель

Личному составу его представил начальник областного главка Михаил Скоков

Начальник ГУ МВД по Челябинской области Михаил Скоков назначил руководителя Отделения МВД России по Чесменскому району. Им стал майор полиции Виктор Шушунов, который ранее работал заместителем главы ОМВД.

Главный полицейский региона охарактеризовал Виктора Шушунова как достойного офицера, прошедшего путь от оперуполномоченного уголовного розыска ОВД Карталы до замначальника ОМВД по Чесменскому району.

«За два года службы в ОВД Чесменского района Виктор Михайлович изучил и знает все особенности вверенной ему территории, а в коллективе пользуется заслуженным уважением», — сказал он, в частности.

Михаил Скоков акцентировал внимание нового руководителя Отделения на необходимости создать благоприятные условия для службы личного состава.

«Личный состав, в свою очередь, должен приложить максимальные усилия к выполнению поставленных задач: мы должны принимать максимальные меры в части обеспечения безопасности наших граждан, оказывать помощь жителям той территории, где мы служим, а также обладать высокими морально-деловыми качествами», — отметил Михаил Скоков.

Как сообщало ИА «Первое областное», ранее в апреле новые руководители были назначены в ОМВД по Варненскому и Саткинскому районам.

