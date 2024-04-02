Нового начальника полиции назначили в Саткинском районе

Ранее Алексей Шубин руководил отделом полиции «Бакальский»

Накануне, 1 апреля, начальник ГУ МВД России по Челябинской области генерал-лейтенант Михаил Скоков назначил нового руководителя отдела МВД по Саткинскому району. Им стал Алексей Шубин, ранее возглавлявший отдел полиции в Варненском районе. Он сменил Ашота Ковхоянца, вышедшего в отставку, сообщили в пресс-службе полицейского главка.

Представляя нового начальника отдела, Михаил Скоков отметил, что Алексей Шубин зарекомендовал себя с положительной стороны во время работы на прежнем месте. Кроме того, в период с 2014 по 2018 годы он руководил отделом полиции «Бакальский», хорошо знаком со спецификой района и многими полицейскими.

«Обращаясь к новому руководителю, Михаил Скоков акцентировал внимание на создании комфортных условий несения службы подчиненными сотрудниками, что напрямую влияет на качество выполнения поставленных задач, определил приоритетные направления в работе. Он также отметил, что саткинская полиция существенно улучшила результаты работы? и выразил надежду, что положительная динамика сохранится»,— рассказали в ведомстве.

Алексей Шубин поблагодарил за оказанное доверие и заверил, что максимально приложит все усилия для того, чтобы саткинцы гордились своей полицией.