Нового руководителя полиции назначили в Варненском районе

Денис Гладышев имеет опыт работы в руководящей должности и знает специфику района

Накануне, 16 апреля, начальник ГУ МВД России по Челябинской области генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков назначил нового руководителя отдела МВД России по Варненскому району. Им стал подполковник полиции Денис Гладышев, сообщили в пресс-службе полицейского главка.

По словам Михаила Скокова, у Дениса Гладышева есть опыт работы в руководящей должности и он сможет сплотить вокруг себя коллектив и настроить полицейских на эффективную работу по обеспечению безопасности местных жителей.

«Задачи, которые перед нами ставит главнокомандующий и министр внутренних дел, нужно выполнять в полном объеме, и главное — защищать граждан в наше непростое время. Мы имеем честь служить нашему государству, наш народ требует от нас самоотдачи в повседневной профессиональной деятельности. Сегодня нужно реально оценивать сложности и возникающие угрозы, мы должны быть готовы ко всему. Необходимо профилактировать те риски, которые могут возникнуть на территории обслуживания»,— сказал Михаил Скоков.

После представления нового начальника генерал-лейтенант полиции вручил награды наиболее отличившимся сотрудникам, достигшим положительных результатов в оперативно-служебной деятельности.