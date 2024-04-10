Около 800 оздоровительных лагерей примут детей летом‑2024

В предстоящие месяцы отдохнут более 180 тысяч школьников

Летом 2024 года в Челябинской области должны отдохнуть не менее 182 тысяч детей от 7 до 18 лет. Такую задачу поставил глава региона Алексей Текслер в ходе аппаратного совещания с главами в среду, 10 апреля.

В ходе летней оздоровительной кампании школьников на отдых примут около 800 организаций региона. Это будут лагеря с дневным пребыванием, загородные и палаточные лагеря. (Полный список — в реестре Минобрнауки Челябинской области.)

Губернатор поручил главам муниципалитетов особое внимание уделить антитеррористической защищенности учреждений массового пребывания детей.

«Особое внимание надо уделить мерам комплексной безопасности, усилить антитеррористическую защищенность. Проверить на практике, как действуют системы безопасности, заключены ли договоры на охрану, насколько добросовестно работают охранные организации», — подчеркнул Алексей Текслер.

Ранее Первое областное информагентство сообщало о ценах на путевки в лагеря. В Минсоцотношений региона рассказали, какие категории детей смогут отдохнуть бесплатно.