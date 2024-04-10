Более 7,5 тысячи детей в Челябинской области бесплатно отдохнут в лагере или санатории в 2024 году

На эти цели областной бюджет направит 250 млн рублей

Дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, смогут бесплатно отдохнуть в загородных лагерях и санаториях в 2024 году. Обращаться за путевками следует в отделения соцзащиты населения по месту жительства, заявление можно подать в МФЦ и на портале «Госуслуги Челябинской области», сообщила министр социальных отношений Ирина Буторина.

По ее словам, на эти цели из областного бюджета выделено свыше 250 миллионов рублей, в южноуральских здравницах смогут оздоровиться более семи с половиной тысяч детей. Основная часть путевок закуплена в южноуральские здравницы.

«На 2024 год в Челябинской области приобретено 7 527 путевок, из них 4 287 — в санаторно-оздоровительные и 3 240 — в загородные лагеря. Путевки распределены в полном объеме для каждого муниципального образования области с учетом численности детей школьного возраста от 7 до 18 лет. Заезды начались с 1 марта, и на сегодняшний день отдохнули 725 детей», — рассказала Ирина Буторина.

Напомним, с 2023 года у многодетных семей появилась возможность оплатить часть расходов на отдых детей средствами областного материнского капитала. Кроме того, родители детей-инвалидов могут потратить на приобретение путевок средства сертификата, который можно получать ежегодно. Размер сертификата составляет 104 тысячи рублей.

Ранее Первое областное информагентство сообщало, что детские лагеря Челябинской области открыли продажу путевок на лето, а также рассказывало, во сколько родителям обойдется летнее оздоровление ребенка.