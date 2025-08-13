Челябинская область получила 12 тысяч доз вакцины от пневмококка

Прививку делают пациентам старше 60 лет

Больницы Челябинской области получили 12 014 доз вакцины от пневмококковой инфекции в преддверии эпидемического сезона заболеваемости гриппом и ОРВИ. Традиционно вакцинируют пациентов старше 60 лет с хроническими заболеваниями легких — именно они находятся в зоне риска, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

«С 2019 года в рамках федерального проекта „Старшее поколение“ против пневмококковой инфекции ежегодно вакцинируют граждан старше трудоспособного возраста, проживающих в стационарных социальных учреждениях»,— уточнили в ведомстве.

В 2025 году в таких организациях уже привили 162 человека.

Пневмококк является опасным возбудителем бактериальной инфекции. Он является причиной пневмоний, отитов, менингитов и других заболеваний. Передается инфекция воздушно-капельным путем.

В ведомстве подчеркивают, что вакцинация не гарантирует того, что человек не заболеет. Однако у привитого существенно снижается риск развития осложнений.