/ Председатель союза охотников и рыболовов пойдет под суд за укрывательство браконьеров

Кроме того, руководитель организации не давала зарплату подчиненным.

В Нязепетровском районе прокуратура выявила несколько преступлений со стороны председателя «Облохотрыболовсоюза». Руководитель неоднократно удерживала зарплату сотрудников, несмотря на наличие у организации денег. Долг перед работниками за год достиг 146 тысяч рублей. Кроме того, женщина покрывала граждан, незаконно убивающих лосей.

Используя свои полномочия руководителя, действуя вопреки законным интересам возглавляемой организации, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, в сентябре 2017 года выдала двум гражданам, задержанным на территории другого района области с мясом незаконно добытых диких животных (лосей), заведомо ложные документы о факте охоты на данных животных на территории Нязепетровского района. — рассказала сайту «Первый областной» старший помощник регионального прокурора Наталья Мамаева.

Сейчас уголовное дело, возбужденное по статьям «Невыплата заработной платы» и «Злоупотребление полномочиями» направлено в суд. Суммарно женщине грозит до 5 лет лишения свободы.