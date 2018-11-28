/ Ограждения вокруг памятника Ленину убрали с площади Революции

Обновленный монумент ждет приемка.

На площади Революции наконец убрали алюминиевое ограждение, которое закрывало памятник Ленину от прохожих. Пермский подрядчик наконец завершил работы. Презентовать обновленного Ленина челябинцам планировали в конце октября, но работы затянулись. Возможно, на изменение графика повлияла проверка администрации города и Госкомитета охраны объектов культурного наследия. В связи с ней работы приостанавливали: рабочие снимали плиты с постамента, используя молоток, а так делать было нельзя. Монумент мог упасть.

В конце ноября памятнику Ленину уже ничего не угрожает.

Завтра, 29 ноября, состоится официальная приемка работ, выполненных подрядчиком. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе городской администрации.

Отметим, памятник Ленину был установлен в Челябинске 5 ноября 1959 года. Ему давно нужна была реставрация. Кроме того, подрядчик должен был обновить трибуны.