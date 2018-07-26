/ Кассационный суд сделает Челябинск центром административной жизни Урала

В городе появится новый государственный орган.

Кассационный суд появится в Челябинске. Государственный орган будет рассматривать дела на основании специализированной жалобы на решение суда первой инстанции. Она называется кассация. Изначально на появление кассационного суда на Урале претендовали Пермь и Тюмень, но выбор остановили именно на Челябинске. Свою роль в этом сыграла грамотная политика губернатора Бориса Дубровского и высокое доверие к нему на федеральном уровне.

Поправки в федеральный закон «О судебной системе в России», одобренные Советом Федерации, позволят Челябинску стать центром административной жизни.

Я думаю, что для Челябинска, как минимум, будет положительный эффект в том, что компаниям и лицам, которые будут доходить до этой инстанции, не нужно будет никуда ехать. И мы, так скажем, можем с точки зрения логистики выиграть по сравнению со сторонами, находящимися в других регионах. Конечно, чем больше в своем регионе находится федеральных органов, тем лучше, и тем регион повышает свою привлекательность и значимость в отношении других регионов. То есть, он становится местом притяжения определенной административной жизни. — рассказал радио «Business FM Челябинск» управляющий партнер адвокатского бюро «Ковалёв, Рязанцев и партнеры» Евгений Ковалёв.

Предположительно, разместят кассационный суд в центре города, где Главпочтамт. Сейчас решение принимается.

Добавим, что всего в России появятся 9 кассационных судов, 1 кассационный военный, 5 апелляционных судов и 1 апелляционный военный.

Отметим, что судом по проверке в кассационной инстанции на Урале сегодня является Арбитражный суд Уральского округа.