/ МЧС прибыло на берег пруда в Локомотивном

Сотрудники ведомства устроили «охоту» на мусор.

Берега рек и озер в Челябинской области становятся чище. Мусор и грязь убирают сотрудники МЧС — постоянные и активные участники акции «Чистый берег». Они вместе с волонтерами работают на прибрежной зоне. Такая деятельность — призывает бережнее относиться к природе.

Каждый раз с берегов увозят мусорные пакеты, полные бумаг, пакетов, стеклянных бутылок, жестяных банок. Например, накануне сотрудники МЧС чистили пространству у пруда Солнечный в поселке Локомотивный. Там еще не начался купальный сезон, но местные жители уже успели насорить на берегу.

Результатом работы стал действительно чистый берег водохранилища. Каждый внес свой вклад для наведения и поддержания санитарного порядка на берегу водоема. Стоит отметить, что было собрано большое количество всевозможных бутылок и обнаружены следы разведения костров. — рассказал ответственный за связи со средствами массовой информации Локомотивного поисково-спасательного отряда Алексей Папко.

Сотрудники МЧС уверены: если внимание населения будут обращать на проблему грязных прибрежных зон, то мусора станет меньше. Поэтому акция «Чистый берег» продолжается. Зоны возле водоемов очищают от бутылок и пакетов по всей России.