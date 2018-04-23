/ Очевидцы рассказали о поджоге квартиры из-за брошенной в окно зажигательной смеси

﻿В следственном комитете возбудили уголовное дело.

Жителей одного из жилых дворов в Центральном районе Челябинска в ночь на сегодня, 23 апреля, разбудил звук разбившегося стекла. В окно квартиры на первом этаже двухэтажного дома забросили емкость с зажигательной смесью. В результате пострадали два брата семи и десяти лет. О случившемся сайту «Первый областной» рассказали очевидцы.

Слышали, что стекло разбилось, потом выглянули в окно и увидели огонь. Горело, вроде как, окно. Было темно и ничего не видно. Мы вызвали пожарных, но жильцы потушили все своими силами, до приезда пожарных. — сообщили свидетели происшествия.

Происшествием заинтересовались в следственном комитете. В ведомстве возбудили уголовное дело и начали поиск причастных к нарушению.



В квартиру, расположенную на первом этаже одного из жилых домов в Центральном районе Челябинска, неизвестный преступник кинул емкость с зажигательной смесью. В ходе тушения пожара ожоги потушили братья семи и десяти лет, им оказали медицинскую помощь. По данному факту следственными органами СК РФ по Челябинской области возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Покушение на убийство, совершенное общественно опасным способом, в отношении двух и более лиц». — уточнили в СУ СКР по Челябинской области.

Причастные к совершению преступления и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Сейчас здоровью детей ничто не угрожает.

