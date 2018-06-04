/ Синоптики предупредили южноуральцев об усилении ветра

Жителям не стоит приближаться к шатким конструкциям и рекламным щитам.

Порывистый ветер сохранится на Южном Урале. Очередное экстренное предупреждение объявили сотрудники МЧС. По их данным, в отдельных регионах будет очень крепкий ветер. Вихри такой силы могут воздействовать на рекламные конструкции и сносить неустойчивые строения.

По данным Челябинского ЦГМС, 5 июня в отдельных районах Челябинской области ожидаются умеренные дожди, грозы, порывы ветра 15−20 метров в секунду. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Напомним, в случае возникновения ЧП природного характера необходимо обращаться по номерам 112 или 01.