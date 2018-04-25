/ Вынесли приговор певцу оперного театра, обстрелявшему «скорую»

Хулиган активно сотрудничал со следствием.

Сегодня, 25 апреля, состоялось судебное слушание по делу челябинского стрелка. Он обстрелял автомобиль скорой помощи, припаркованный возле дома по улице Набережной. Стрелявший по машине во всем признался и стал активно сотрудничать со следствием. Поэтому приговор вынесли через месяц после произошедшего. На заседание стрелок пришел с мамой и отказался от комментариев.

Ему дали 2 года условно с исправительным сроком 3 года. До этого он возместил вред скорой помощи — выплатил 17 тысяч рублей. — рассказал сайту «Первый областной» корреспондент с места событий.

Напомним, 23 марта в Калининском районе обстреляли автомобиль «скорой». Медики возвращались с вызова, когда услышали пару хлопков. После одного из них разбился люк кареты скорой помощи. В этот момент в салоне никого не было, поэтому пострадавших нет. Полиция возбудила уголовное дело по статье 213 «Хулиганство» УК РФ. Задержанным оказался певец театра оперы и балеты, позже он признался в содеянном. Он рассказал, что был нетрезв и вытащил пневматический пистолет для забавы.

