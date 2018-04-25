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/ Вынесли приговор певцу оперного театра, обстрелявшему «скорую»

Вынесли приговор певцу оперного театра, обстрелявшему «скорую»

Хулиган активно сотрудничал со следствием.
сегодня в 15:58
  |  Общество
Сегодня, 25 апреля, состоялось судебное слушание по делу челябинского стрелка. Он обстрелял автомобиль скорой помощи, припаркованный возле дома по улице Набережной. Стрелявший по машине во всем признался и стал активно сотрудничать со следствием. Поэтому приговор вынесли через месяц после произошедшего. На заседание стрелок пришел с мамой и отказался от комментариев.

Ему дали 2 года условно с исправительным сроком 3 года. До этого он возместил вред скорой помощи — выплатил 17 тысяч рублей. — рассказал сайту «Первый областной» корреспондент с места событий.

Напомним, 23 марта в Калининском районе обстреляли автомобиль «скорой». Медики возвращались с вызова, когда услышали пару хлопков. После одного из них разбился люк кареты скорой помощи. В этот момент в салоне никого не было, поэтому пострадавших нет. Полиция возбудила уголовное дело по статье 213 «Хулиганство» УК РФ. Задержанным оказался певец театра оперы и балеты, позже он признался в содеянном. Он рассказал, что был нетрезв и вытащил пневматический пистолет для забавы.

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