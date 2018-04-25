/ Общественный и личный транспорт не пропустят на проспект Ленина 2 мая

Распоряжение исходит от городской администрации.

Маршрут традиционной легкоатлетической эстафеты озвучили челябинцам. Всем, кто намерен принять участие, нужно будет пробежать от площади Революции до улицы Лесопарковой. Двигаться атлеты будут по проспекту Ленина, поэтому движение там и на прилегающих улицах Цвиллинга и Лесопарковой будет ограничено. Последние перекрывать не будут.

Движение городского общественного пассажирского транспорта по проспекту Ленина на участке от Лесопарковой до Цвиллинга будет приостановлено с 11:00 до 13:45. Движение трамваев по Цвиллинга ограничиваться не будет. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе регионального Правительства.

Напомним, что торжественное открытие эстафеты состоится 2 мая в 10:30, а старт мероприятию будет дан через полчаса. В этот же день будет кольцевая велогонка и гонка на лыжероллерах.