Обрушившуюся подпорную стену во дворе в центре Челябинска восстановит УК

Для этого необходимо собрать жильцов

После публикации сайтом 1obl.ru информации об обрушившейся подпорной стене во дворе дома № 23б на проспекте Ленина в Челябинске, специалисты ГЖИ провели проверку. В результате управляющая компания «Созвездие» получила предписание о необходимости привести придомовую территорию в порядок, сообщили в ИА «Первое областное» в инспекции.

После проверки жильцы получили документ, который назвали «простой отмашкой от проблемы». Согласно бумаге, придомовую территорию — участок, который отмежеван и поставлен на кадастровый учет — должна содержать управляющая организация.

«УК выдано предписание привести придомовую территорию в надлежащее состояние, убрать плиты разрушенной подпорной стены», — пояснили в ГЖИ.





Сама по себе подпорная стена в состав общего имущества многоквартирного дома не входит и является частью объекта, который находится на границе земельного участка МКД. Восстановлением будет заниматься управляющая компания, проведя собрание собственников, сообщили ИА «Первое областное» в администрации Челябинска.

«Сейчас УК проводит подготовительные работы — убирают корни деревьев, которые давят на стену. Следующий этап — встреча с собственниками», — сообщили в мэрии.

Поиском ответственного за восстановление стены жильцы дома на проспекте Ленина занимаются больше месяца.