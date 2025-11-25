ГЖИ проведет проверку из‑за обрушения стены на Ленина в Челябинске

Ведомство сомневается в законности действий УК

В редакцию сайта 1obl.ru обратились жильцы дома № 23б на проспекте Ленина в Челябинске. В их дворе в начале ноября обрушилась подпорная стена. Тогда жители радовались, что никого не убило, и переживали, что дом может начать топить. Теперь у них появилась новая беда — поиск лица, ответственного за восстановление стены.

Собственники писали обращения в разные ведомства, но получить конкретного ответа им не удалось.

«Говорят, что эта стена — имущество дома и ее ремонт должен осуществляться за наш счет», — написала наша подписчица.





Редакция ИА «Первое областное» сделала запрос в Госжилинспекцию Челябинской области и городскую администрацию. В управляющей компании «Созвездие» на наши звонки никто не ответил.

«Госжилинспекция будет проводить проверку по этому адресу», — сообщили в ГЖИ.

В инспекции сомневаются, что подпорная стена относится к имуществу дома. В городской администрации сообщили, что на этой неделе специалисты управления ЖКХ организуют встречу со всеми заинтересованными лицами. В мэрии также отметили, что стена будет восстановлена в любом случае.