Подпорная стена упала на проспекте Ленина в Челябинске

Пострадавших нет

В Челябинске за домом 23б по проспекту Ленина упала подпорная стена. Огромные бетонные блоки не придавили прохожих. Местные жители говорят: чудо, что никого не убило. Челябинцы боятся, что теперь их затопит и завалит землей, сообщает корреспондент ИА «Первое областное». Жители дома пишут обращения в разные ведомства.

«Эти подпорные стенки обязательно разрушатся. Вопрос времени. Остановить природное движение земли совсем не возможно. Предупредите детей, чтобы старались там не играть. Это вдоль домов 23б и 25а»,— отмечает Александр Рыженков.





По слова мужчины, подпорные стены необходимо полностью демонтировать и устроить земляные откосы с газонами, а по верху сделать водоотводные канавки.