Образовательный центр «Ньютон» в Челябинске переводят на частичный дистант

Учебное заведение переполнено

В челябинском образовательном центре «Ньютон» с 1 сентября введут частичный дистант для учащихся 5—11 классов. Мера вынужденная, она связана с тем, что учебное заведение переполнено и испытывает нехватку кабинетов. Решение о дистанте принял директор школы Артем Малицкий.

Школьники будут переходить на дистанционное обучение один раз в неделю. Но один на один с гранитом науки детей не оставят. Обучение будет идти на платформе «Моя школа», где можно проводить видеоуроки.

Образовательный центр «Ньютон» рассчитан на 1100 учащихся, а сейчас в школе учится почти три тысячи детей.

Между тем в Челябинской области ведется строительство восьми новых школ.

Также в 2024 году в Челябинской области отремонтируют 19 детских садов, еще 89 дошкольных учреждениях получат интерактивное оборудование.

