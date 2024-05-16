Алексей Текслер сообщил о темпах строительства школ в Челябинской области

В регионе возводится сразу восемь образовательных учреждений

Губернатор Алексей Текслер сообщил о темпах строительства новых школ в Челябинской области в своем телеграм-канале. В настоящее время в регионе возводится сразу восемь образовательных учреждений.

«В этом году продолжаем масштабный проект строительства и модернизации школ в Челябинской области. Объемы и планы большие. Помогает нацпроект „Образование“, активно вкладываем и областные средства. Хорошие школы востребованы везде: и в новых микрорайонах больших городов, и в небольших населенных пунктах», — считает глава региона.





По его словам, в 2024 году планируется завершить строительство новой школы в 34‑м микрорайоне Челябинска и школы № 25 в Каслях. Также продолжается стройка сразу восьми образовательных учреждений области. В этом списке несколько крупных школ в новых районах Челябинска и пригороде, Магнитогорске, школы в поселках Увельском и Петропавловском.





«Начнем в этом году еще две школы — в поселке Димитрова в Магнитогорске и в Чурилово в Челябинске», — уточнил Алексей Текслер.

Также в образовательных организациях области продолжаются ремонты. По словам главы региона, в последние два года отремонтировали 28 школ региона. В этом году таких школ в списке шесть — тоже по всей области. Такие объемы строительства и ремонтов — не единичная история этого года, а системный подход к доступности и качеству образования в регионе.





«Капитальный ремонт — это не только стены, кровля, пищеблоки. Это и новая мебель, лабораторное оборудование. Ставлю задачу, чтобы после капремонтов в школах появились центры детских инициатив, где школьники смогут творить, воплощать в жизнь свои идеи и проекты», — отметил губернатор.

Сразу после завершения учебного периода в школах приступят к обновлению классов и помещений к новому учебному году.