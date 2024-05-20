В 2024 году в Челябинской области отремонтируют 19 детских садов

Еще в 89 дошкольных учреждениях появится интерактивное оборудование

В 2024 году в Челябинске, Копейске, Сосновском и Аргаяшском районах планируется завершение строительства шести детских садов, 19 дошкольных учреждений капитально отремонтируют, сообщил губернатор региона Алексей Текслер.

За последние несколько лет в области построили 61 новый детский сад, 116 отремонтировали.

«В этом году работу продолжаем. Завершаем строительство шести детских садов. Плюс оснастим современным интерактивным оборудованием 89 дошкольных учреждений, в 62 детских садах создадим условия для детей с ограниченными возможностями здоровья», — подчеркнул Алексей Текслер.

Губернатор отметил, что детские сады и школы в строящихся микрорайонах должны быть предусмотрены по умолчанию, а качественные дошкольные учреждения с современными возможностями для детей должны быть не только в городах, но и муниципалитетах.