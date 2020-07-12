Оборудованная зона отдыха появится на набережной озера Смолино в Челябинске

Работы планируется закончить к октябрю этого года.

Послушать 00:00

К октябрю этого года набережная озера Смолино в Ленинском районе Челябинска заметно преобразится. На участке протяжённостью 500 метров вдоль улицы Новороссийской с начала мая идут масштабные работы. И в скором времени там появятся не только пешеходная и велосипедная дорожки, но и качели, и пергола, и детская площадка. Вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов побывал на месте и посмотрел, на каком этапе находится преображение набережной.

Как рассказал заместитель главы Ленинского района Зуфар Нургалиев, трудность заключалась в том, что часть земли принадлежала заводу ЧТПЗ. Но, узнав о преображении набережной, руководство безвозмездно отдало территорию во владение властей города.

«В итоге получилось единое пространство от Новороссийской, 83 до 97, протяженностью около 500 метров. Зона отдыха не только вдоль берега. Есть расширение — восточная сторона 87-го дома по улице Новороссийской. Там у нас будет небольшая парковка, воркаут-площадка, а дальше идёт зона отдыха»,— рассказал Нургалиев.

В проекте предусмотрены велодорожка, тротуар для пешеходов, детская площадка с резиновым покрытием, пергола со «взрослыми» качелями, а также озеленение набережной: вместо старых деревьев будет высажено 134 крупномера. Кроме того, на протяжении всей зоны отдыха будут установлены современные светильники.

Особое внимание уделяется безбарьерной среде, чтобы по набережной было комфортно гулять и мамочкам с колясками, и пожилым людям, и инвалидам.

«Проект достаточно масштабный, я думаю, он будет востребован не только жителями близлежащих домов, но и в принципе жителями города, которые будут приезжать на набережную с других районов»,— отметил Александр Астахов.

На благоустройство набережной выделено порядка 21 миллиона рублей из трёх бюджетов — федерального, областного и городского. Работы ведутся в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».