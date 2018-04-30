/ Челябинские железнодорожники обнаружили в кабине электровоза «кровопийцу»

Опасного безбилетника сняли с маршрута

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Работники железной дороги обнаружили в кабине электровоза клеща. Опасный пассажир быстро перемещался по поверхности полки. Машинисты были удивлены присутствием на их рабочем месте незваного гостя. Перед тем, как от него избавиться, решили снять видео.

Вот так вот хорошо его видно. Откуда он вообще тут взялся то? — разговаривали между собой напарники.

Возможно, что клещ попал в кабину к машинистам во время остановки на станции.

Напомним, сейчас отмечается высокая активность клещей. В Челябинской области зарегистрировано уже около 150 пострадавших от укусов опасной «букашки», 46 из них — дети. Сильный ветер и сырость не позволяют специалистам провести противоклещевую обработку в полном объеме. Сотрудники Роспотребнадзора предупреждают, что в парках, лесах и на дачах вероятность подцепить клеща достаточно велика. Поэтому в майские праздники нужно заранее позаботиться о своей же безопасности известными методами — постоянным осмотром вещей и тела, а также использованием репеллентов.