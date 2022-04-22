Челябинск отправил жителям Донбасса еще 50 тонн гуманитарной помощи

Это уже шестая колонна, собранная при поддержке «Единой России»

Сегодня, 22 апреля, из Челябинска в Ростовскую область отправились три грузовых автомобиля с гуманитарной помощью, которую собрала «Единая Россия» для эвакуированных жителей Донецкой и Луганской народных республик, передает журналист ИА «Первое областное».

По словам вице-спикер Законодательного cобрания Челябинской области Олега Гербера, это уже шестая отправка гуманитарной помощи из Челябинской области по линии «Единой России».

«Ключевая особенность именно этой отправки в том, что это те вещи, которые собирали в том числе и сами жители. Если раньше мы отправляли то, что было собрано различными организациями и предприятиями, то здесь сами люди приносили в местные отделения все необходимое. И сейчас мы именно это и отправляем»,— отметил Олег Гербер.

Общий вес груза — 50 тонн. Это продукты питания, моющие и чистящие средства, детские принадлежности, предметы личной гигиены и т. д.

«Мы, когда начали этим заниматься, думали, что будет очень сложно формировать груз. Но люди и предприятия настолько живо откликнулись, что каждый день поступают звонки, люди спрашивают, что нужно и куда принести. Именно поэтому было принято решение открыть в каждом местном отделении партии логистические центры, куда человек может принести, условно, пачку памперсов. Мы все это формируем в колонны и отправляем в Ростовскую область»,— отметил руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Денис Моисеев.

Всего на текущий момент при поддержке «Единой России» из Челябинской области жителям Донбасса отправлено уже около 200 тонн гуманитарной помощи.