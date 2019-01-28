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/ Объемы продуктов здорового питания в потребительской корзине увеличат

Объемы продуктов здорового питания в потребительской корзине увеличат

Эксперты предлагают добавить белка и убрать быстрые углеводы.
сегодня в 19:00
  |  Общество

Федеральный исследовательский центр питания и биотехнологии представил Министерству труда и социальной защиты РФ изменения, которые необходимо внести в потребительскую корзину. В ней должно увеличиться количество мяса, рыбы, овощей и фруктов, сообщает газета «Известия».

Содержание мяса и мясопродуктов должно быть больше на 5%, рыбы — на 16%, творога и яиц — на 14%, птицы — на 11%. Кроме того, необходимо увеличить количество овощей и фруктов — на 17%. При этом нужно сократить объем быстрых углеводов и жиров. Употребление хлеба, муки и растительных жиров стоит уменьшить на 1−6%. Плюс к этому должно быть снижено содержание поваренной соли (на 5%) и сахара (на 12%). — подчеркивает замглавы ФИЦ питания и биотехнологи по научной работе Алексей Камбаров.

Набор продуктовой корзины был скорректирован при учете основных проблем россиян со здоровьем: диабет, лишний вес и ожирение.

Пересматривать потребительскую корзину будут в 2021 году. Цена на нее может вырасти 30%.

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