Финансирование областной программы газификации увеличат вдвое

Министерство энергетики России окажет содействие в проведении газификации региона.

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Министр энергетики России Александр Новак и губернатор Алексей Текслер пришли к соглашению об ускорении темпов газификации Челябинской области. Несмотря на то, что регион имеет процент газификации выше, чем средний по стране, отсутствие газопроводов в части муниципалитетов существенно снижает качество жизни южноуральцев.

«В ближайшие три года на газификацию будет направлено 3 миллиарда рублей. В 2020 году газификация пройдет в 31 муниципалитете, 400 километров сетей будет построено в 51 поселении. Меры позволят подключить к снабжению порядка 10 тысяч домов. Около 30 тысяч южноуральцев смогут улучшить условия проживания», — сказал Алексей Текслер.

Губернатор поднял тему изношенных газораспределительных станций, Текслер считает, что они нуждаются в реконструкции и модернизации.

«С представителями „Газпрома“ мы договорились о необходимости разработки конкретных предложений для устранения проблем в тех местностях, где недостает газа в планах поставки от магистрального газопровода. Ресурсы в наличии, их надо довести до людей» — отметил Александр Новак.

В результате совещания решено организовать рабочую группу лиц, заинтересованных в устранении проблем по обеспечению региона газом.