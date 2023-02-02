О газификации поселков на юге Челябинской области вспомнили после прямой линии губернатора

Местные жители собирали деньги на проект девять лет назад

История с газификацией нескольких поселков Нагайбакского района затянулась на годы. Проект подводящего газопровода сделали, но процесс «утонул» в бюрократических процедурах, а затем документ и вовсе устарел. Проблему местные жители подняли до областного уровня, когда обратились к губернатору Алексею Текслеру в ходе прямой линии в конце прошлого года. ИА «Первое областное» разбиралось в ситуации, подробности — в материале.

На прямой линии губернатора Алексея Текслера жители поселка Арсинского рассказали о школе, в которой температура опускается до +9...+13 градусов. Старая угольная котельная уже не может выдать нужного количества тепла, да и уголь не самого высокого качества. Из-за низкой температуры в помещениях детей пришлось отправлять на дистанционное обучение. Глава региона тогда дал поручение на оперативное устранение этой проблемы, возмутившись медленной реакции администрации. Слишком долго делали проектно-сметную документацию на капитальный ремонт школы, который должен решить вопрос с теплом. Положительная государственная экспертиза на документы была получена лишь в 2022 году.

В итоге ученики после новогодних каникул все-таки вернулись на очные занятия, когда в помещениях восстановился температурный режим. Школу перевели на электрическое отопление.

Ситуацию в лучшую сторону могла бы изменить газификация поселка Арсинского. Глава Нагайбакского района Иван Сурменев во время прямой линии заявил, что все ждут газа за счет специальной надбавки к тарифу от АО «Газпром газораспределение». Поселок Арсинский является самой крайней точкой для подключения голубого топлива, газопровод должен «питать» сразу четыре населенных пункта: Куликовский, Лесные Поляны, Калининский и Арсинский. Окончательная цена строительства еще неизвестна, предварительно ее озвучивают в районе 180 млн рублей.

Однако доклад главы района о планах на газификацию оказался неактуальным. Вице-губернатор Сергей Шаль пояснил ИА «Первое областное», что изначально действительно планировалось газифицировать эти населенные пункты за счет средств специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа АО «Газпром газораспределение Челябинск». Но газораспределительные организации понесли большую финансовую нагрузку из-за догазификации. Да и в целом проект газопровода, ведущего к поселкам, оказался уже устаревшим.

Сергей Шаль отметил, что правительство Челябинской области держит вопрос газификации четырех поселков Нагайбакского района на особом контроле. Поэтому региональная власть взяла на себя оплату дорогостоящего объекта.

«Рассмотрев различные варианты, принято решение финансировать строительство газопровода за счет областных средств. Администрации Нагайбакского района поручено не затягивать с проведением конкурсных процедур на проектирование и строительство, ведь предстоит серьезная работа, необходимо будет построить 26 км сетей газоснабжения. В результате возможность газификации получат почти одна тысяча домовладений, школы и детские сады», — пояснил вице-губернатор.

Предупреждение о скорейшем проектировании объекта местным властям дано неспроста. И дело не только в поздней разработке документов на ремонт поселковой школы. Оказывается, местные жители еще в 2014 году собирали деньги на проект по газификации своего населенного пункта, но этот документ постигла печальная участь. Исполнитель затянул работы, и документ не прошел госэкспертизу. В итоге проект без заключения жители Арсинского передали безвозмездно в «Газпром газораспределение» для дальнейшей работы. Но и в компании его не смогли использовать.

«Использование данного проекта для строительства газораспределительной сети не представляется возможным по причине утраты актуальности в связи с изменением части нормативно-правовых документов, регламентирующих мероприятия по созданию и эксплуатации систем газораспределения и газопотребления», — подтвердили в «Газпром газораспределение Челябинск».



Заместитель главы Нагайбакского района по производственным вопросам Абайдулла Ябыков в разговоре с корреспондентом отметил, что процесс подготовки к строительству газопровода, по сути, начинается с нуля в 2023 году.

«В этом году готовим техзадание на проектирование и строительство газопровода. После проектирования нужно пройти экспертизы по техническим условиям, сделать соответствующие документы, что тоже займет время. Контракт на проектирование газопровода будет выставлен по начальной цене в 10 млн рублей», — отметил чиновник.

Между тем в Челябинской области идет активная газификация населенных пунктов. На юге области в Локомотивном городском округе построили газопровод протяженностью 8 км для газификации деревни Саламат Варненского района. В 2023 году 80 домов в деревне смогут подключиться к газу. Всего в 2023 году газ проведут еще в 16 населенных пунктах, для этого построят более 350 км сетей газоснабжения.

Кроме газификации, в регионе действует программа догазификации. В этом году ожидается ее основной пик: уже на сегодняшний день заключено более 25 тысяч договоров, которые будут исполнены согласно указанным в них срокам. Техническую возможность подключить дом к газу имеют 54 тысячи домовладений по области. Ранее 76-летнему ветерану труда Челябинской области ускорили газификацию дома. А в Златоусте ввели в эксплуатацию газопровод-закольцовку. Это снимает технические ограничения на подачу газа и дает возможность для газификации 2,2 тысячи абонентов и инфраструктуры нацпарка «Таганай».