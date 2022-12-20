Замерзающую на юге Челябинской области школу подключат к теплу

Родители пожаловались на холод губернатору региона Алексею Текслеру

Власти Нагайбакского района выделили 300 тысяч рублей на покупку и установку электрокотлов для замерзающей школы в поселке Арсинском. Решить проблему с теплоснабжением школы надеются до конца текущего года. Об этом во вторник, 20 декабря, ИА «Первое областное» рассказали в районном управлении образования.

«Сегодня обогрев школы идет от котельной, которую топят углем. На входе в здание температура воды не превышает 40 градусов, на выходе она еще меньше. Решено купить в школу электрокотлы. Они позволят подогревать воду до высоких температур»,

— пояснила начальник районного управления образования Ирина Решетникова.

Администрация Нагайбакского района выделила около 300 тысяч рублей на покупку и подключение электрокотлов. Уже на этой неделе энергетики обещают протянуть к зданию школы более мощный кабель, а в выходные в поселок привезут и сами котлы. Их монтаж начнется в понедельник, 26 декабря, и займет несколько дней. После каникул дети вернутся в теплую школу.

Напомним, 14 декабря родители школьников из поселка Арсинского пожаловались губернатору Челябинской области на холодные батареи в школе. Алексей Текслер обрушился с критикой на главу района и районо, которые допустили, что температура в классах в морозы опустилась до +9...+13 градусов и дети вынуждены сидеть на занятиях в верхней одежде.

Сразу же после прямой линии с губернатором в школе провели комплексную проверку с участием представителей прокуратуры, МЧС и Роспотребнадзора. После проверки, как рассказала ИА «Первое областное» старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, прокуратура Нагайбакского района внесла представление в управление образования и главе района об исправлении ситуации.