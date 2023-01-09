Замерзающая с прошлого года школа Челябинской области до сих пор остается без тепла

Во время монтажа оборудования возникли новые сложности

Замерзающих школьников могут отправить на дистант в поселке Челябинской области. Жители поселка Арсинского Нагайбакского района пожаловались, что до сих пор в школе не решены проблемы с отоплением. В конце года они обратились на прямую линию к губернатору из-за холода на уроках, местные власти обещали решить проблему еще в декабре. В информагентстве «Первое областное» разбирались, почему поручение главы региона все еще не исполнено.

В поселке Арсинском продолжаются попытки прогреть помещения в местной школе. 14 декабря жители записали видеообращение на прямую линию к губернатору Алексею Текслеру из-за холода в здании. Тогда глава района Иван Сурменев пообещал, что ситуацию исправят к 27 декабря. Для этого здание решили отапливать электрическими котлами и не пользоваться старой угольной котельной. После новогодних праздников дети должны были вернуться в теплую школу, но этого может не произойти, так как теперь возникли технические проблемы.

Как рассказал ИА «Первое областное» местный житель, депутат Арсинского сельского поселения Олег Петров, дети все еще находятся дома, а педагоги вынуждены работать в верхней одежде.

«Во время новогодних каникул, пару-тройку дней назад, замеряли температуру в помещениях. Она держится в районе 11 градусов. Электрические котлы привезли и подключили, они поработали, но автомат и кабель сильно греются — скорее всего, сечение провода не то подобрали. Пообещали, что привезут новые автомат и кабель после 11-го числа», — рассказал Олег Петров.

По его словам, детей отправили на дистанционное обучение незадолго до наступления новогодних каникул, но есть сомнения, что ребята смогут посещать занятия после того, как из нашего региона отступят сильные морозы. Депутат считает, что проблему можно было бы решить газификацией поселка: проект имеется, но дело встало из-за бюрократических проволочек и поиска источников финансирования проекта.

Директор школы Надежда Попова подтвердила, что дети были на дистанционном обучении. Действительно, автоматические кабели и выключатель подлежат замене: работы будут проведены в среду, 11 января. Если все завершится успешно, то занятия возобновятся в обычном режиме. Что касается педагогов, то они продолжают работать в помещениях общеобразовательного учреждения.

«Конечно, они работают не в верхней одежде, но все же пока утепляются», — прокомментировала Надежда Попова.

Пресс-секретарь администрации Нагайбакского района Ольга Терякова сообщила ИА «Первое областное», что электрические котлы поступили еще до Нового года. В течение каникул выяснилось, что оборудование, предназначенное для подключения, перегревается, поэтому 11 января должны привезти новое. Если работы не дадут нужного результата, то школьников в Арсинском переведут на дистант. Пока же у учеников всего района продлены каникулы из-за морозов до 11 января.

Напомним, что о проблемах с теплом в школе поселка Арсинского стало известно от местных жителей, которые обратились с жалобой на прямую линию губернатора Алексея Текслера. Глава региона раскритиковал работу руководителя района и поручил в кратчайшие сроки исправить ситуацию. Вопрос с замерзающей школой поставлен на контроль прокуратуры.



Аналогичный случай был и в поселке Мисяш Чебаркульского района, где тоже понизилась температура воздуха в школе. После реакции губернатора там заменили батареи.



Автор Марат Худяков