/ Встреча РМК и активистов «Стоп ГОК». О чем договорились стороны?

Конструктивная беседа началась с конфликта.

Первый официальный диалог РМК и движения «Стоп ГОК» состоялся на площадке Общественной палаты Челябинской области. Две стороны пытались прийти к согласию. Однако мероприятие началось с небольшого конфликта. Модератор беседы предоставил право начала диалога РМК. Представители «Стоп ГОК» на это эмоционально отреагировали. Часть активистов покинула зал. Они ждали своей очереди в коридоре, в это время проводя прямой эфир для наблюдающих за происходящим в Интернете.



По непонятным причинам организатором встречи стала Общественная палата Челябинской области. Они говорят, что за 4 года не ознакомились с проектом. Формат 40 минут РМК и потом все остальные — это недопустимо. Мы считаем, это оскорбление и издевательство над Челябинском. Нам нужны документы, а не слова. — прокомментировал ситуацию активист движения Василий Московец.



Представители РМК за это время рассказали о текущем положении дел. Уделили внимание хвостохранилищу, бассейну с отходами, который будет расположен на месте нынешнего Коркинского разреза. Сам карьер рекультивируют. Лицензии и разрешения на все есть. В отношении разреза документация находится в стадии завершения. Это одобрили представители министерств.



Главный вопрос — это безопасность. И мы понимаем опасения жителей и хотим сделать все зависящее, чтобы опасения ушли, жители были уверены в своей безопасности. Если проект безопасен, жители должны это знать и жить спокойно, а если опасен, жители должны знать, что этому проекту не быть. Однако все оценки должны быть объективными. Например, нас встретили плакатом, что Томинский ГОК заберет 55% чистого воздуха. Я таких доводов не знаю. Ложь населению мы исключить обязаны. Поэтому я считаю, что нужно определиться с перечнем вопросов, волнующих жителей. Будут ли плавить медь возле Челябинска, будет ли пыль от взрывов долетать в Челябинск и Шершневское водохранилище. Это волнует жителей. — высказал свое мнение первый заместитель министра экологии Челябинской области Андрей Новоселов.

После доклада РМК многие из присутствующих решили прокомментировать текущую ситуацию. Это заняло больше времени, чем изначально заявлял модератор беседы. Представители «Стоп ГОК» обеспокоились, вдруг не хватит времени на их выступление. Когда ситуация достигла предельного накала, вмешался новый вице-губернатор Челябинской области Сергей Сушков. 10 дней назад он стал ответственным за направление экологии, а раньше представлял министерство сельского хозяйства. Сергей Сушков продемонстрировал осведомленность в вопросе и лояльность к обеим сторонам, уладив конфликт. При этом вице-губернатор сам был приглашенным гостем на круглом столе. Слово дали представителям движения.

Они рассказали о ситуации с воздухом в Челябинске, ссылаясь на данные Росстата. Затронули проект бюджета на 2018 год, в частности сферу экологии. Итогом стали предложения губернатору Борису Дубровскому.

Мы предлагаем отменить нынешнюю программу охраны окружающей среды. Приостановить работы на площадке ГОКа. Перевести средства, запланированные на поддержку авиакомпании «Ямал» и строительство развязки на улице Братьев Кашириных, на экологические программы. Уволить министра экологии Ирину Гладкову. — заключил представитель движения «Стоп ГОК» Яков Гуревич.



Приведенные цифры признали действительными, со многими проблемами, которые существуют в городе, согласились. Однако проблему в строительстве ГОК эксперты не увидели. Отвечая всем выступавшим на стороне активистов, представители РМК заявили следующее:

Попросил бы отказаться от слов о незаконности нашей деятельности, пока у вас не появится официального подтверждения. Мы получили 139 экспертиз. Видимо, для вас они аргументом не являются. Но они устраивают все контролирующие органы. Нет никаких оснований признать деятельность Томинского ГОКа незаконной. — вице-президент по правовым вопросам, корпоративным отношениям и спецпроектам РМК Олег Медведев.

Поверхностно на заседании затронули проблему возможного загрязнения воды, а также невозможности улучшить экологию при вырубке деревьев. Это станет центральной темой обсуждения во время следующих встреч.



В конце слово держала председатель собрания депутатов Коркинского района Наталья Лощищина, выступившая за строительство Томинского ГОКа.



В Коркино мы практически выживаем. Рабочих мест нет. Экологии нет. Тяжело дышать. Я могу говорить об этом сколько угодно, но скажу только, что несколько лет назад мы не могли ответить жителям на вопрос: что нам делать? И вот последние 2 года мы живем с надеждой. ГОК для нас – единственный вариант жизни в Коркинском районе. Обратите на нас внимание при решении своих вопросов. Хвостохранилище для нас — единственная возможность возрождении района. — сказала Наталья Лощинина.

На первой встрече удалось понять, насколько стороны владеют ситуацией и какие темы являются наиболее острыми.



Напомним, что ранее представителей РМК и «Стоп ГОК» пригласил к себе губернатор Борис Дубровский. На встрече родилась идея о формировании независимой площадки по обсуждению проблемы. Также глава региона поручил пронаблюдать Михеевский ГОК, поставить на его территории независимые приборы учета для измерения влияния на окружающую среду.