Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
66.5 +0.26 75.62 -0.09
Челябинск
сейчас
 
-13 °C
завтра
 
-10 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Чистомэн из Челябинска снял маску в эфире телешоу

Чистомэн из Челябинска снял маску в эфире телешоу

Поступок героя вызвал неоднозначную реакцию.
сегодня в 19:56
  |  Общество

Анонимный челябинский активист Чистомэн раскрыл свою личность. Под маской героя оказался Артур Матис-Сиразеев, администратор популярного сообщества «Бесплатный Челябинск» во «Вконтакте».

Мужчина решился на поступок в рамках телепроекта «Секретный миллионер». Предприниматель Алексей Локонцев предложил Артуру 350 тысяч рублей на развитие проекта в обмен на раскрытие личности, на что последний согласился.

Подписчики сообщества Чистомэна во «Вконтакте» неоднозначно восприняли новость о деанонимизации героя. Одни поддержали решение Артура Матис-Сиразеева, другие наоборот, стали говорить, что проект потеряет свой шарм.

Ты раскрыл свою личность и теперь к тебе домой придут злодеи. — пишет Диас Романов

Движение за чистоту поддерживаю! Чистомэн очень классный, в маске и без! — отмечает Юлия Докучаева.

Эх чувак. Немного жалко, что так вышло. Думаю у тебя свои причины, конечно же. Но когда ты был в маске — это было своего рода обезличивание поступка. — комментирует поступок Чистомэна Павел Потапов.

Проект «Челябинский Чистомэн» появился на свет в мае 2017 года. Тогда неизвестный мужчина в зеленой балаклаве начал наводить порядок на набережной реки Миасс в Челябинске и в Копейске. А совсем недавно, герой выбрался и за пределы Южного Урала, проведя первый рейд в Сочи.

Общество
Тонны мертвой рыбы нашли активисты на озере в Кунашакском районе
16.04.2018
Тонны мертвой рыбы нашли активисты на озере в Кунашакском районе
Общество
Встреча РМК и активистов «Стоп ГОК». О чем договорились стороны?
01.12.2017
Встреча РМК и активистов «Стоп ГОК». О чем договорились стороны?
Общество
Челябинские студенты-активисты будут общаться с единомышленниками в Общественной палате
31.10.2017
Челябинские студенты-активисты будут общаться с единомышленниками в Общественной палате
Общество
Челябинский чистомэн вышел на борьбу с мусором
18.04.2017
Челябинский чистомэн вышел на борьбу с мусором
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Общество
Чистомэн из Челябинска снял маску в эфире телешоу
сегодня в 19:56
Чистомэн из Челябинска снял маску в эфире телешоу
Спорт
Шесть медалей завоевали южноуральские дзюдоисты на Кубке России по дзюдо
сегодня в 19:39
Шесть медалей завоевали южноуральские дзюдоисты на Кубке России по дзюдо
Общество
В России повысят минимальный размер оплаты труда
сегодня в 19:20
В России повысят минимальный размер оплаты труда
Спорт
В Челябинске прошел турнир по единоборствам «Адреналин»
сегодня в 18:58
В Челябинске прошел турнир по единоборствам «Адреналин»
Общество
Сквер «Культуры и отдыха» реконструируют в Верхнеуральске к 2019 году
сегодня в 18:15
Сквер «Культуры и отдыха» реконструируют в Верхнеуральске к 2019 году
Общество
Качество питьевой воды повысится в городах и селах Челябинской области
сегодня в 18:06
Качество питьевой воды повысится в городах и селах Челябинской области
Общество
185 тысяч подарков закупили для детей в рамках новогодней благотворительной акции
сегодня в 17:54
185 тысяч подарков закупили для детей в рамках новогодней благотворительной акции
Общество
Каргинский парк в Сатке станет излюбленным местом отдыха горожан
сегодня в 17:40
Каргинский парк в Сатке станет излюбленным местом отдыха горожан
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6