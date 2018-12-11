/ Чистомэн из Челябинска снял маску в эфире телешоу

Поступок героя вызвал неоднозначную реакцию.

Анонимный челябинский активист Чистомэн раскрыл свою личность. Под маской героя оказался Артур Матис-Сиразеев, администратор популярного сообщества «Бесплатный Челябинск» во «Вконтакте».

Мужчина решился на поступок в рамках телепроекта «Секретный миллионер». Предприниматель Алексей Локонцев предложил Артуру 350 тысяч рублей на развитие проекта в обмен на раскрытие личности, на что последний согласился.

Подписчики сообщества Чистомэна во «Вконтакте» неоднозначно восприняли новость о деанонимизации героя. Одни поддержали решение Артура Матис-Сиразеева, другие наоборот, стали говорить, что проект потеряет свой шарм.

Ты раскрыл свою личность и теперь к тебе домой придут злодеи. — пишет Диас Романов

Движение за чистоту поддерживаю! Чистомэн очень классный, в маске и без! — отмечает Юлия Докучаева.

Эх чувак. Немного жалко, что так вышло. Думаю у тебя свои причины, конечно же. Но когда ты был в маске — это было своего рода обезличивание поступка. — комментирует поступок Чистомэна Павел Потапов.

Проект «Челябинский Чистомэн» появился на свет в мае 2017 года. Тогда неизвестный мужчина в зеленой балаклаве начал наводить порядок на набережной реки Миасс в Челябинске и в Копейске. А совсем недавно, герой выбрался и за пределы Южного Урала, проведя первый рейд в Сочи.