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Общественники затребуют новые посты мониторинга качества воздуха для Челябинска

Количество таких постов меньше минимально допустимой нормы.
сегодня в 09:28
  |  Общество

Минувшим днем, 7 декабря, южноуральские промышленники, общественники и экоактивисты обсудили имеющиеся в регионе экологические проблемы на площадке Южно-Уральской торгово-промышленной палаты. На совещании было озвучено, что сейчас главная проблема заключается в том, что практически невозможно определить конкретного загрязнителя из-за недостатка постов мониторинга. Кроме того, специалисты отмечают неточность данных о качестве воздуха.

По результатам мероприятия был выявлен тот факт, что на территории Челябинска Росгидромет, федеральный орган, должен устанавливать не менее 10 постов. От 10 до 20. На сегодняшний день фиксируют только 8 постов и неполный перечень веществ, которые загрязняют окружающую среду. По нашему мнению, необходимо обратиться в федеральный орган с просьбой предоставить дополнительное финансирование в части установления данных источников. Действительно, после того, как мы будем понимать всю ситуацию, мы сможем эффективно влиять на ее изменение. — цитирует председателя Общественной палаты Челябинской области Олега Дубровина радио «Business FM Челябинск».

Повлиять на ситуацию пытаются и общественники. Они провели в Челябинске проверку топлива и пришли к выводу, что значительный объем бензина и солярки непригоден к использованию. Это показала треть взятых проб.

У населения нет достаточно достоверной информации об экологической ситуации. Некоторые предприятия в штыки воспринимают, как работают общественники. Не совсем их это устраивает. И нам бы хотелось, все-таки, всем скооперироваться и начать конкретно решать в практическом плане проблемы, которые у нас есть. Хотелось бы больше услышать открытости от предприятий. Да, конечно, они нас приглашают на свои площадки. Но хотелось бы от многих все-таки конкретных мер по улучшению. Это что касается крупных предприятий. Что касается малых предприятий, конечно, здесь еще надо доводить информацию до всех предпринимателей о том, что они должны вставать на учет, если имеют источники загрязнения. — заявил руководитель фонда «Моя планета» Виталий Безруков.

На следующих заседаниях эксперты обсудят степень вреда от автомобилей, Коркинского разреза и городской свалки.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

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