/ Новый зал для занятий настольным теннисом открыли в центре Челябинска

Он появился благодаря всеобщей любви к этому виду спорта.

Новый зал для занятий теннисом открылся в Челябинске. В нем будут заниматься воспитанники СДЮШОР «Юпитер» и профессиональные спортсмены. Настольный теннис — очень популярный вид спорта, поэтому залы муниципальной школы «Юпитер» не могут вместить в себя всех желающих. Новое помещение на улице Российской, 40Д, поможет разгрузить поток воспитанников.

Школа «Юпитер» одна из самых известных, на ее счету огромное количество мастеров спорта и профессионалов международного уровня. Число желающих заниматься настольным теннисом в Челябинске постоянно растет, и площадок уже не хватает. В данном случае у нас получилось отличное совпадение интересов. Владелец спортивного объекта сам увлечен этим видом спорта, и мы договорились, что на его базе будут установлены столы, приобретенные муниципалитетом, чтобы ребята могли заниматься. Само помещение оформлено в аренду, и на данный момент недостачу площадей для теннисистов мы закрыли. — подчеркнул Владимир Елистратов.

Помимо юных спортсменов, в зале занимаются и профессионалы. По вечерам они готовятся к соревнованиям.

У нас по соседству есть зал спортивной школы, там размещены 10 столов. Но детей настолько много, что у стола стоят и ждут по несколько человек, и это отрицательно сказывается на тренировочном процессе. А здесь будут заниматься и дети, и ведущие спортсмены, которым нужно готовиться к ответственным соревнованиям и оттачивать свое мастерство. Ну и главное, что у нас есть юные спортсмены с ограниченными возможностями здоровья, которые тоже будут готовиться здесь к своим состязаниям. Уверен, что с ближайших соревнований челябинцы привезут домой очередные награды. — отметил начальник Управления по физической культуре, спорту и туризму Евгений Иванов.

Евгений Иванов уверен, что открытие нового зала поможет вывести настольный теннис в Челябинске на более высокий уровень.