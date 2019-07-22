Скончался трехкратный победитель турниров Большого шлема

Бывший австралийский теннисист Питер Макнамара скончался в возрасте 64 лет.

Экс-теннисист Питер Макнамара скончался в Германии в своем доме. Причиной смерти стал рак простаты.

Питер Макнамара – трехкратный победитель турниров Большого шлема в мужском парном разряде в дуэте с соотечественником Полом Макнами. Всего в паре Питер Макнамара завоевал 19 титулов, а в одиночном разряде выиграл 5 турниров за карьеру. Также на его счету победа на крупнейших международных командных соревнованиях в мужском теннисе в 1986 году в составе сборной Австралии.

После окончания игровой карьеры Макнамара работал тренером, являясь членом Всемирной ассоциации профессиональных теннисных тренеров, а также комментатором.