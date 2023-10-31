В Нязепетровском районе построили дублер закрытого на реконструкцию моста

Постоянное сооружение возведут к 2025 году

В Нязепетровске построили временный мост через реку Уфу, который будет служить переправой для местных жителей на время реконструкции основного сооружения. Об этом сообщил глава района Сергей Кравцов.

К реконструкции железобетонного моста через реку Уфу в Нязепетровске приступили в июле этого года. Отремонтировать важный объект ранее поручил губернатор Алексей Текслер. На это из областного и местного бюджетов выделили 630,7 миллиона рублей.

По техзаданию ремонт сооружения разделили на три этапа. Сначала должны были построить временный мост, затем — снести старый, а потом с нуля начать строить новую переправу.

Сегодня комиссия приняла в эксплуатацию временный мост, движение по нему откроют 1 ноября.

Постоянное сооружение должны сделать к 30 октября 2025 года.