Можно будет легко лишиться водительских прав: опубликован новый проект КоАП

Нововведения сильно коснутся системы штрафов.

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30 января министерство юстиции опубликовало новый проект Кодекса РФ об административных нарушениях. Он предусматривает ряд изменений у автомобилистов, где резко возрастут штрафы, а также можно будет лишиться прав, если вы систематически нарушаете ПДД.

Самое основное, что изменится — система штрафов. Теперь за превышение скорости на 20-40 километров в час к разрешённой скорости, то вам вместо 500 рублей выпишут штраф на 3 тысячи. От 40-60 км/час — 4 тысячи (вместо одной) и так далее, вплоть до 10 тысяч рублей и лишения прав сроком на год. При этом, действующие скидки не отменят.

Также, одним из нововведений станет штраф за «опасное вождение». Понятие появилось в правилах дорожного движения некоторое время назад, но санкциями не облагалось. Теперь же за неадекватное поведение автомобилистов на дороге предлагают штрафовать на 5 тысяч рублей.



Ещё одним из пунктов нового проекта стало более строгое наказание для тех, кто садится за руль нетрезвым. Штрафы для них увеличат с 30 до 40 тысяч, а права будут отнимать не на два года, а на три. А если в салоне ещё также находились дети, то денежная санкция вырастет до 50 тысяч рублей.

Ну а за систематические нарушения ПДД у автомобилистов могут отнять права на полтора года. Это совсем новая статья, которая будет называться «Систематическое нарушение правил эксплуатации, использования транспортного средства и управления транспортным средством». Если водитель в течение одного года три раза грубо нарушил правила, то последует санкция в виде лишения водительских прав.

Вот список семи грубых нарушений, по которым и будут ориентироваться сотрудники ГИБДД:

Превышение скорости на 60 километров в час и более;

Поворот или разворот в неположенном месте;

Проезд на красный свет;

Выезд на встречную полосу;

Непропуск пешехода;

Непропуск автомобиля на «главной»;

Нарушение ПДД на ЖД-переезде.

Из нововведений также выделяется то, что теперь за неостановку автомобиля по требованию также можно остаться без прав.

На данный момент за неостановку по требованию сотрудника полиции выписывают санкции до 800 рублей. Но теперь всё будет гораздо серьёзнее — штраф до 40 тысяч или же лишение водительского удостоверения на 2-3 года, срок определит суд.

Отметим, что это пока только проект. В случае его принятия он вступит в силу уже с 1 января 2021 года.