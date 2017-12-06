/ Современный торговый центр сменит старый рынок в Карабаше

Губернатор Челябинской области с рабочим визитом посетил промышленный город.

Борис Дубровский в ходе рабочего визита побывал на нескольких объектах в Карабаше в рамках рабочего визита. Губернатор осмотрел производство абразивных материалов для многокомпонентных смесей «Уралгрит». Сейчас там готовится к реализации инвестпроект по производству микросфер для нефтегазовой отрасли. Предварительный объем инвестиций в проект составит более 200 миллионов рублей. Ввести завод в эксплуатацию планируется в 2019 году. Благодаря новому производству будет создано около 60 новых рабочих мест.

Без развития производственной сферы сложно решать социальные проблемы. Поэтому важно, чтобы в городе стабильно работали действующие предприятия и открывались новые, с хорошим банком вакансий, с достойной зарплатой и соцпакетом. В этом году в городе произошло несколько положительных событий — появился новый физкультурно-оздоровительный комплекс и сегодня открыли новую школу искусств. В Карабаше реально улучшается экологическая ситуация благодаря внедрению новых технологий на ЗАО «Карабашмедь». В территории видны положительные изменения, в том числе и экономические. Нам необходимо гармонизировать развитие предприятия и города. Это и есть основное условие того, что у территории есть будущее, и я в этом не сомневаюсь. — отметил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Кроме того, к открытию готовится новый торгово-развлекательный комплекс на месте старого городского рынка. Сегодня там состоялась закладка первого камня.